Стало відомо, що заважає поверненню Неймара в Барселону

Неймар

Представники Неймара кілька днів тому зв'язались з керівництвом Барселони, щоб обговорити можливість повернення гравця з ПСЖ в каталонський клуб.

Про це повідомляє видання Мarca.

На такий крок бразилець спромігся після того, як Антуан Грізманн оголосив, що його трансфер в Барселону не відбудеться і він залишається в Атлетико.

За інформацією видання, Барселона не може дозволити собі трансфер Неймара через фінансовий фейр-плей.

Також повідомляється, що кілька гравців основного складу "блаугранас" проти переходу Неймара в Реал і підтримують, щоб бразилець повернувся в розташування Барселони, пише football24.ua.

Як відомо, раніше Неймар заявив, що не став би платити за себе 222 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал.