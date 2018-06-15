Екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні

Сергій Люлька

За місяць до старту чемпіонату чернігівська Десна підписує вже третього новачка.

15-го червня контракт з чернігівським клубом підписав універсальний захисник Сергій Люлька.

Контракт з клубом розрахований терміном на два роки. У Чернігові Люлька виступатиме під номером 27.

Раніше була інформація, що Десна підписала досвідченого захисника.

Також повідомлялося, що екс-нападник Динамо може перейти до складу новачка УПЛ.