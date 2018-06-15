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133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 18:25
Екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні
|Сергій Люлька
За місяць до старту чемпіонату чернігівська Десна підписує вже третього новачка.
15-го червня контракт з чернігівським клубом підписав універсальний захисник Сергій Люлька.
Контракт з клубом розрахований терміном на два роки. У Чернігові Люлька виступатиме під номером 27.
Раніше була інформація, що Десна підписала досвідченого захисника.
Також повідомлялося, що екс-нападник Динамо може перейти до складу новачка УПЛ.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій