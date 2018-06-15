Роналду отримав 2 роки умовного терміну
|Кріштіану Роналду
Португалець Кріштіану Роналду зізнався в ухиленні від сплати податків, але сидіти в тюрмі не буде.
Про це повідомляє El Mundo.
За інформацією джерела, за цей злочин нападник отримає покарання у вигляді двох років умовного терміну (по шість місяців за кожен із випадків). Також Роналду повинен сплатити грошовий штраф у розмірі 18,8 млн євро.
При цьому видання стверджує, що насправді Роналду спочатку не хотів погоджуватися зі слідством через умовний термін, на якому наполягала податкова. І лише зараз форвард пішов назустріч владі.
Також, спочатку стверджувалося, що сторонам не вдавалося домовитися, оскільки від форварда хотіли отримати 28 млн євро штрафу.
Іспанська податкова виявила, що Роналду в 2011-14 роках не заплатив 14,8 млн євро в казну, після чого проти футболіста було відкрито справу, повідомляє SportArena.
У сезоні, що завершився 33-річний португалець забив 44 голів в 44 матчах у всіх турнірах, ставши кращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів в 13 матчах).
Роналду 15 червня зіграє на чемпіонаті світу-2018. У складі збірної Португалії його чекає зустріч з Іспанією.
Нагадаємо, що вперше за останні декілька років Роналду не став найбільш високооплачуваним футболістом планети.
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій