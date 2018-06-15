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15.06.2018  19:19

Роналду отримав 2 роки умовного терміну

Кріштіану Роналду

Португалець Кріштіану Роналду зізнався в ухиленні від сплати податків, але сидіти в тюрмі не буде.

Про це повідомляє El Mundo.

За інформацією джерела, за цей злочин нападник отримає покарання у вигляді двох років умовного терміну (по шість місяців за кожен із випадків). Також Роналду повинен сплатити грошовий штраф у розмірі 18,8 млн євро.

При цьому видання стверджує, що насправді Роналду спочатку не хотів погоджуватися зі слідством через умовний термін, на якому наполягала податкова. І лише зараз форвард пішов назустріч владі.

Також, спочатку стверджувалося, що сторонам не вдавалося домовитися, оскільки від форварда хотіли отримати 28 млн євро штрафу.

Іспанська податкова виявила, що Роналду в 2011-14 роках не заплатив 14,8 млн євро в казну, після чого проти футболіста було відкрито справу, повідомляє SportArena.

У сезоні, що завершився 33-річний португалець забив 44 голів в 44 матчах у всіх турнірах, ставши кращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів в 13 матчах).

Роналду 15 червня зіграє на чемпіонаті світу-2018. У складі збірної Португалії його чекає зустріч з Іспанією.

Нагадаємо, що вперше за останні декілька років Роналду не став найбільш високооплачуваним футболістом планети.





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