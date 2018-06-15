Стало відомо, хто виступить перед стартом матчу за Суперкубок України

Сєрьога

Білоруський хіп-хоп виконавець Сєрьога заспіває перед стартом матчу за Суперкубок України.

Повідомляє FootballHub.

Матч за Суперкубок відбудеться 21 липня в Одесі між Динамо і Шахтарем.

До цього повідомлялося, що на .