Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 19:54
Стало відомо, хто виступить перед стартом матчу за Суперкубок України
|Сєрьога
Білоруський хіп-хоп виконавець Сєрьога заспіває перед стартом матчу за Суперкубок України.
Повідомляє FootballHub.
Матч за Суперкубок відбудеться 21 липня в Одесі між Динамо і Шахтарем.
До цього повідомлялося, що на Суперкубок України в продажу залишилися тільки квитки по 600 грн.
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