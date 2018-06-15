Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 20:27
Реал підписав новачка, який не зможе грати за клуб
|Родріго Гоес
Мадридський Реал офіційно оголосив про підписання 17-річного бразильського вінгера Родріго Гоеса із Сантоса.
За інформацією Тransfermarkt, Реал заплатив 45 мільйонів євро за трансфер гравця. Але, через те, що Гоес не досяг 18-річного віку, він ще не може перейти в мадридський клуб.
Таким чином, бразилець приїде до Іспанії лише в липні 2019 року.
На такий крок мадридці пішли через високу конкуренцію на гравця, оскільки також за ним полювали скаути Барселони, Ліверпуля і ПСЖ.
Відзначимо, що за першу команду Сантоса Гоес провів 15 поєдинків у чемпіонаті Бразилії і Кубку Лібертадорес, у яких забив 6 м'ячів і зробив 2 асисти.
Раніше Реал представив нового головного тренера.
Крім того, на підписанні Лопетегі Реал зекономить 2 млн євро.
Читай також
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій