Реал підписав новачка, який не зможе грати за клуб

Родріго Гоес

Мадридський Реал офіційно оголосив про підписання 17-річного бразильського вінгера Родріго Гоеса із Сантоса.

За інформацією Тransfermarkt, Реал заплатив 45 мільйонів євро за трансфер гравця. Але, через те, що Гоес не досяг 18-річного віку, він ще не може перейти в мадридський клуб.

Таким чином, бразилець приїде до Іспанії лише в липні 2019 року.

На такий крок мадридці пішли через високу конкуренцію на гравця, оскільки також за ним полювали скаути Барселони, Ліверпуля і ПСЖ.

Відзначимо, що за першу команду Сантоса Гоес провів 15 поєдинків у чемпіонаті Бразилії і Кубку Лібертадорес, у яких забив 6 м'ячів і зробив 2 асисти.

Раніше Реал представив нового головного тренера.

Крім того, на підписанні Лопетегі Реал зекономить 2 млн євро.