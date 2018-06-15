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15.06.2018  23:35

Бразильский новачок Шахтаря вирушив в Україну. ФОТО

Майкон

Півзахисник Корінтіанса Майкон відправився в Україну, щоб успішно пройти медичне обстеження в Шахтарі,

Компанію футболістові склала сім'я - дружина і син.

Нагадаємо, Корінтіанс зможе заробити на продажу гравця 6 млн євро. 3 млн бразильський клуб вже отримав.

Як відомо, Шахтар хоче підписати нелише Майкона.





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