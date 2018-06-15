Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 23:35
Бразильский новачок Шахтаря вирушив в Україну. ФОТО
|Майкон
Півзахисник Корінтіанса Майкон відправився в Україну, щоб успішно пройти медичне обстеження в Шахтарі,
Компанію футболістові склала сім'я - дружина і син.
De saída do Corinthians, Maycon viaja para fazer exames e assinar com Shakhtar https://t.co/YVjKUI53AA pic.twitter.com/2mM7KjtyTT— globoesportecom (@globoesportecom) 15 июня 2018 г.
Нагадаємо, Корінтіанс зможе заробити на продажу гравця 6 млн євро. 3 млн бразильський клуб вже отримав.
Як відомо, Шахтар хоче підписати нелише Майкона.
Читай також
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
15.06.2018
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій