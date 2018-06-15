Бразильский новачок Шахтаря вирушив в Україну. ФОТО

Майкон

Півзахисник Корінтіанса Майкон відправився в Україну, щоб успішно пройти медичне обстеження в Шахтарі,

Компанію футболістові склала сім'я - дружина і син.

De saída do Corinthians, Maycon viaja para fazer exames e assinar com Shakhtar https://t.co/YVjKUI53AA pic.twitter.com/2mM7KjtyTT — globoesportecom (@globoesportecom) 15 июня 2018 г.

Нагадаємо, Корінтіанс зможе заробити на продажу гравця 6 млн євро. 3 млн бразильський клуб вже отримав.

Як відомо, Шахтар хоче підписати нелише Майкона.