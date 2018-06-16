Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 10:06
Дебютант Прем'єр-ліги почав підготовку до сезону
|Фк Арсенал
Напередодні новачок УПЛ київский Арсенал вийшов з відпустки і під керівництвом головного тренера Сергія Літовченка розпочав підготовку до нового сезону.
Графік підготовки та спарингів буде оприлюднений згодом, повідомляє прес-служба столичного клуба.
Нагадаємо, що нещодавно Арсенал отримав атестат на участь в УПЛ.
Також повідомлялося, що киян може очолити легендарний італійський футболіст.
Читай також
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій