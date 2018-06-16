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16.06.2018  10:06

Дебютант Прем'єр-ліги почав підготовку до сезону

Фк Арсенал

Напередодні новачок УПЛ київский Арсенал вийшов з відпустки і під керівництвом головного тренера Сергія Літовченка розпочав підготовку до нового сезону.

Графік підготовки та спарингів буде оприлюднений згодом, повідомляє прес-служба столичного клуба.

Нагадаємо, що нещодавно Арсенал отримав атестат на участь в УПЛ.

Також повідомлялося, що киян може очолити легендарний італійський футболіст.





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