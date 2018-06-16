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99 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 10:18
Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед,- ЗМІ
|Давид Де Хеа
Голкіпер збірної Іспанії та англійського МЮ Давид Де Хеа залишиться в Манчестері.
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, воротар домовився з клубом про новий п'ятирічний контракт, який буде підписаний після того, як Давид повернеться в Англію після чемпіонату світу.
Таким чином, підписання угоди покладе край численним чуткам, які ось уже протягом року сватають Де Хеа в Реал, пише ua-football.
Нагадаємо, що в минулому сезоні 27-річний воротар зіграв за манкуніанців 46 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 35 голів і 22 поєдинки відстояв на нуль.
Раніше була інформація, що Де Хеа може опинитися в Реалі.
Нагадаємо, що напередодні Де Хеа припустився жахливої помилки у гра ЧС Португалія - Іспанія.
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