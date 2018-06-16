Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед,- ЗМІ

Давид Де Хеа

Голкіпер збірної Іспанії та англійського МЮ Давид Де Хеа залишиться в Манчестері.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, воротар домовився з клубом про новий п'ятирічний контракт, який буде підписаний після того, як Давид повернеться в Англію після чемпіонату світу.

Таким чином, підписання угоди покладе край численним чуткам, які ось уже протягом року сватають Де Хеа в Реал, пише ua-football.

Нагадаємо, що в минулому сезоні 27-річний воротар зіграв за манкуніанців 46 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 35 голів і 22 поєдинки відстояв на нуль.

Раніше була інформація, що Де Хеа може опинитися в Реалі.

Нагадаємо, що напередодні Де Хеа припустився жахливої помилки у гра ЧС Португалія - Іспанія.