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1633 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 12:59
Сидорчук: Зараз в Динамо залишився один бандит
|Сергій Сидорчук
Головними хуліганами в київському Динамо протягом багатьох років були Денис Гармаш і Євген Хачеріді.
Про це заявив капітан синьо-білих Сергій Сидорчук в ефірі Радіо Трек.
"Що стосується Хачеріді, то про нього, як гравця Динамо можна вже говорити в минулому часі. Можу запевнити, що по відношенню до команди та колективу до нього ніколи не було притензій", - наголосив футболіст.
"Хачеріді був не просто душею компанії, а навіть заводилою", - пригадує динамівець.
"Раніше в Динамо було два бандити, зараз лишився лише один - Денис Гармаш", - цитує Сидорчука Трибуна.
Раніше Сидорчук заявив, що ніколи б не перейшов у Спартак або Шахтар.
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