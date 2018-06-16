Сидорчук: Зараз в Динамо залишився один бандит

Сергій Сидорчук

Головними хуліганами в київському Динамо протягом багатьох років були Денис Гармаш і Євген Хачеріді.

Про це заявив капітан синьо-білих Сергій Сидорчук в ефірі Радіо Трек.

"Що стосується Хачеріді, то про нього, як гравця Динамо можна вже говорити в минулому часі. Можу запевнити, що по відношенню до команди та колективу до нього ніколи не було притензій", - наголосив футболіст.

"Хачеріді був не просто душею компанії, а навіть заводилою", - пригадує динамівець.

"Раніше в Динамо було два бандити, зараз лишився лише один - Денис Гармаш", - цитує Сидорчука Трибуна.

Раніше Сидорчук заявив, що ніколи б не перейшов у Спартак або Шахтар.