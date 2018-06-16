Зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард

Дьємерсі Мбокані

Бельгійський Стандард розглядає можливість підписання форварда Динамо Дьємерсі Мбокані.

Про повідомив бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.

Infos #mercato:

Prochaine priorité du #Standard : La signature d’un target-man. Sur la table, le dossier de Obbi Oulare est apparu ces derniers jours. Mais le #RSCL veut faire un attaquant capable d’être directement titulaire. Libre, le profil d’Mbokani a aussi été consulté. pic.twitter.com/UEVHiMR61w — Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) 15 червня 2018 р.

Також Стандард проявляє інтерес до нападника Вотфорда Оббі Уларе.

Контракт конголезця з київським клубом закінчується 30 червня.

У складі Динамо 32-річний нападник провів 77 матчів, в яких забив 31 гол і зробив 14 асистів.

Нагадаємо, що у складі льєжської команди виступає український захисник Валерій Лучкевич.