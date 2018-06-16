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568 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 13:59
Зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард
|Дьємерсі Мбокані
Бельгійський Стандард розглядає можливість підписання форварда Динамо Дьємерсі Мбокані.
Про повідомив бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.
Infos #mercato:— Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) 15 червня 2018 р.
Prochaine priorité du #Standard : La signature d’un target-man. Sur la table, le dossier de Obbi Oulare est apparu ces derniers jours. Mais le #RSCL veut faire un attaquant capable d’être directement titulaire. Libre, le profil d’Mbokani a aussi été consulté. pic.twitter.com/UEVHiMR61w
Також Стандард проявляє інтерес до нападника Вотфорда Оббі Уларе.
Контракт конголезця з київським клубом закінчується 30 червня.
У складі Динамо 32-річний нападник провів 77 матчів, в яких забив 31 гол і зробив 14 асистів.
Нагадаємо, що у складі льєжської команди виступає український захисник Валерій Лучкевич.
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