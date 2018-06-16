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16.06.2018  13:59

Зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард

Дьємерсі Мбокані

Бельгійський Стандард розглядає можливість підписання форварда Динамо Дьємерсі Мбокані.

Про повідомив бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.

Також Стандард проявляє інтерес до нападника Вотфорда Оббі Уларе.

Контракт конголезця з київським клубом закінчується 30 червня.

У складі Динамо 32-річний нападник провів 77 матчів, в яких забив 31 гол і зробив 14 асистів.

Нагадаємо, що у складі льєжської команди виступає український захисник Валерій Лучкевич.





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