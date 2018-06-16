Карпати демонстраційно підтримали ув'язненого українського режисера. ФОТО

Олег Сенцов

Львівський футбольний клуб Карпати приєднався до акції підтримки незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова, який вже 4 роки знаходиться в російській в'язниці.

Зокрема кінорежисера підтримали Артем Федецький, Мар'ян Швед, Олексій Гуцуляк і головний тренер львів'ян Олег Бойчишин, повідомляє офіційний Twitter Карпат.

Нагадуємо, нещодавно по ініціативі Громадського вийшла документальна стрічка Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова і Кольченка у кінотеатрі Жовтень.

Як відомо, колишній футболіст Карпатбуде виступати у складі Корінтіанса.