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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 16:50
Карпати демонстраційно підтримали ув'язненого українського режисера. ФОТО
|Олег Сенцов
Львівський футбольний клуб Карпати приєднався до акції підтримки незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова, який вже 4 роки знаходиться в російській в'язниці.
Зокрема кінорежисера підтримали Артем Федецький, Мар'ян Швед, Олексій Гуцуляк і головний тренер львів'ян Олег Бойчишин, повідомляє офіційний Twitter Карпат.
#FreeSentsov— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 16 июня 2018 г.
Карпати підтримують Олега Сенцова💪🦁#новини_Карпат #fckl_news pic.twitter.com/2rwqVAgtXo
Нагадуємо, нещодавно по ініціативі Громадського вийшла документальна стрічка Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова і Кольченка у кінотеатрі Жовтень.
Як відомо, колишній футболіст Карпатбуде виступати у складі Корінтіанса.
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