Колишній нападник української збірної розповів, як збирається модернізувати гру Вереса
|Володимир Гоменюк
Новоспечений наставник Вереса Володимир Гоменюк буде привчати команду до комбінаційного футболу.
Про це повідомив сам коач.
"Відсутність тренерського досвіду маю намір компенсувати досвідом співпраці з такими фахівцями, як Хуанде Рамос, Леонід Кучук, Михайло Фоменко та іншими. Від них я багато почерпнув. Але копіювати когось не буду. У мене є своє бачення гри", - розповідає екс-форвард української збірної.
"Верес під моїм керівництвом буде грати в комбінаційний футбол, але, якщо не мати для цього відповідних виконавців, то це зробити буде складно", - пояснює Гоменюк.
"За два місяці, які я пропрацював асистентом головного тренера Вереса в УПЛ, взяв дуже багато корисного. А ще це був своєрідний поштовх у моєму житті. До цього я вагався: тренувати мені чи ні. Але за ці два місяці зрозумів, що це моє, що я можу контактувати з футболістами, у мене є, що їм підказати", - цитує Володимира офіційний сайт Вереса.
Як відомо, 14 червня Гоменюк очолив Верес.
До цього повідомлялося, що Верес отримав атестат на участьу Другій лізі.
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