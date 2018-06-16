Колишній нападник української збірної розповів, як збирається модернізувати гру Вереса

Володимир Гоменюк

Новоспечений наставник Вереса Володимир Гоменюк буде привчати команду до комбінаційного футболу.

Про це повідомив сам коач.

"Відсутність тренерського досвіду маю намір компенсувати досвідом співпраці з такими фахівцями, як Хуанде Рамос, Леонід Кучук, Михайло Фоменко та іншими. Від них я багато почерпнув. Але копіювати когось не буду. У мене є своє бачення гри", - розповідає екс-форвард української збірної.

"Верес під моїм керівництвом буде грати в комбінаційний футбол, але, якщо не мати для цього відповідних виконавців, то це зробити буде складно", - пояснює Гоменюк.

"За два місяці, які я пропрацював асистентом головного тренера Вереса в УПЛ, взяв дуже багато корисного. А ще це був своєрідний поштовх у моєму житті. До цього я вагався: тренувати мені чи ні. Але за ці два місяці зрозумів, що це моє, що я можу контактувати з футболістами, у мене є, що їм підказати", - цитує Володимира офіційний сайт Вереса.

Як відомо, 14 червня Гоменюк очолив Верес.

До цього повідомлялося, що Верес отримав атестат на участьу Другій лізі.