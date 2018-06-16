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362 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 18:40
Шахтар підписав талановитого форварда. ФОТО
|Фернандо Педро
Шахтар придбав нападника Палмейраса бразильця Фернандо Педро.
19-річний гравець підписав контракт на 5 років, повідомив відомий бразильський журналіст у своєму Twitter.
Fernando assinou com o Shakhtar por cinco anos. Já se despediu do Palmeiras. pic.twitter.com/Mc6OEbbLf6— Fellipe Lucena (@fellucena) 16 июня 2018 г.
Фернандо виступав за молодіжний склад Палмейраса, але в цьому році вже дебютував за основну команду і відзначився голом.
Також він отримав виклик в збірну U-20.
Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Атлетико Паранаенсі.
Нагадуємо, що талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані.
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