Шахтар підписав талановитого форварда. ФОТО

Фернандо Педро

Шахтар придбав нападника Палмейраса бразильця Фернандо Педро.

19-річний гравець підписав контракт на 5 років, повідомив відомий бразильський журналіст у своєму Twitter.

Fernando assinou com o Shakhtar por cinco anos. Já se despediu do Palmeiras. pic.twitter.com/Mc6OEbbLf6 — Fellipe Lucena (@fellucena) 16 июня 2018 г.

Фернандо виступав за молодіжний склад Палмейраса, але в цьому році вже дебютував за основну команду і відзначився голом.

Також він отримав виклик в збірну U-20.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Атлетико Паранаенсі.

Нагадуємо, що талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані.