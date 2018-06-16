Селекційна служба Динамо підсилилася відомим українським тренером

Олександр Заваров

Екс-тренер збірної України Олександр Заваров увійде в селекційну службу київського Динамо.

Про це розповів заступник головного редактора Спорт-Експрес в Україні Дмитро Ільченко.

"З першого липня селекційна служба київського Динамо підсилиться Олександром Заваровим", - написав Ільченко у себе в Twitter.

С первого июля селекционная служба киевского "Динамо" усилится Александром Заваровым. — Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) 16 июня 2018 г.

Раніше повідомлялося, що зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард.

Крім того, Сидорчук розповів, що в київському гранді є один бандит.