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16.06.2018  20:19

Селекційна служба Динамо підсилилася відомим українським тренером

Олександр Заваров

Екс-тренер збірної України Олександр Заваров увійде в селекційну службу київського Динамо.

Про це розповів заступник головного редактора Спорт-Експрес в Україні Дмитро Ільченко.

"З першого липня селекційна служба київського Динамо підсилиться Олександром Заваровим", - написав Ільченко у себе в Twitter.

Раніше повідомлялося, що зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард.

Крім того, Сидорчук розповів, що в київському гранді є один бандит.





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