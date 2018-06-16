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207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 20:19
Селекційна служба Динамо підсилилася відомим українським тренером
|Олександр Заваров
Екс-тренер збірної України Олександр Заваров увійде в селекційну службу київського Динамо.
Про це розповів заступник головного редактора Спорт-Експрес в Україні Дмитро Ільченко.
"З першого липня селекційна служба київського Динамо підсилиться Олександром Заваровим", - написав Ільченко у себе в Twitter.
С первого июля селекционная служба киевского "Динамо" усилится Александром Заваровым.— Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) 16 июня 2018 г.
Раніше повідомлялося, що зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард.
Крім того, Сидорчук розповів, що в київському гранді є один бандит.
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