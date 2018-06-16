Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 22:55
Легенди українського футболу у товариському матчі впевнено перемогли грузинських колег. ВІДЕО
У матчі легенд між Україною та Грузією, який пройшов на Арені-Львів, з рахунком 3:1 перемогу здобули українці.
У матчі взяли участь: Мирон Маркевич, Сергій Ребров, Володимир Єзерський, Василь Рац, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Сергій Назаренко, Віталій Рева, Георгій Деметрадзе, Леван Кобіашвілі, Олександр Іашвілі, Гоча Джамараулі та інші.
Раніше повідомлялося, що Ребров розкритикував збірну Англії.
Крім того, Маркевич міг очолити польський клуб.
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