Стало відомо, скільки коштуватиме реконструкція стадіону Ворскли.ВІДЕО
|Стадіон Ворскла
Ворскла, яка вийшла у груповий етап Ліги Європи планує провести реконструкцію стадіону, щоб грати матчі єврокубку на домашній арені.
Про це розповідає віце-президент клубу Олег Лисак.
"Відразу скажу, що в нас стадіон зараз другої категорії, і на ньому не можна приймати Лігу Європи. В першу чергу займаємося турнікетами та освітленням. Турнікети вже проплатили", - говорить Лисак.
"Освітлення буде коштувати від 200 до 300 тис євро. Турнікетна система - близько 100 тис євро. Ремонтні роботи - це мільйон-півтора", - наводить дані віце-президент.
"У цілому, все обійдеться в 13-15 млн гривень. Їх потрібно вкласти в інфраструктуру, щоб виконати всі вимоги", - наводить слова Олега Лисака офіційний Youtube-канал Ворскли.
Нагадуємо, що Ворскла на зборах проведе 6 спарингів.
До цього стало відомо скільки мільйонів отримає Ворскла за потрапляння в Лігу Європи.
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