Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
149 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.06.2018  23:15

Стало відомо, скільки коштуватиме реконструкція стадіону Ворскли.ВІДЕО

Стадіон Ворскла

Ворскла, яка вийшла у груповий етап Ліги Європи планує провести реконструкцію стадіону, щоб грати матчі єврокубку на домашній арені.

Про це розповідає віце-президент клубу Олег Лисак.

"Відразу скажу, що в нас стадіон зараз другої категорії, і на ньому не можна приймати Лігу Європи. В першу чергу займаємося турнікетами та освітленням. Турнікети вже проплатили", - говорить Лисак.

"Освітлення буде коштувати від 200 до 300 тис євро. Турнікетна система - близько 100 тис євро. Ремонтні роботи - це мільйон-півтора", - наводить дані віце-президент.

"У цілому, все обійдеться в 13-15 млн гривень. Їх потрібно вкласти в інфраструктуру, щоб виконати всі вимоги", - наводить слова Олега Лисака офіційний Youtube-канал Ворскли.

Нагадуємо, що Ворскла на зборах проведе 6 спарингів.

До цього стало відомо скільки мільйонів отримає Ворскла за потрапляння в Лігу Європи.





Читай також
Ворскла здобула бронзу, перемігши Зорю, Верес і Маріуполь сильнішого не виявили
Леоненко: У матчі Ворскла - Динамо команди чекали, хто більше помилятиметься
Ворскла гарантувала собі вихід у Лігу Європи
Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії
Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії
Останні публікації
16.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
23:53
ЧС-2018. Хорватія в першому матчі групового етапу здобуває надважливу перемогу над збірною Нігерії
23:39
Футбол. Зірка ПСЖ може повернутися в Каталонію
23:15
Футбол. Стало відомо, скільки коштуватиме реконструкція стадіону Ворскли.ВІДЕО
22:55
Футбол. Легенди українського футболу у товариському матчі впевнено перемогли грузинських колег. ВІДЕО
22:35
Фехтування. Харлан не зуміла завоювати свою восьму особисту медаль чемпіонату Європи
22:15
Футбол. Український голкіпер перейшов до Шахтаря
21:55
Бокс. Гвоздик звернеться до Усика за допомогою
21:35
ЧС-2018. Екс-гравець Шахтаря не зможе допомогти збірній Бразилії в наступному поєдинку
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!