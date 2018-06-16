Зірка ПСЖ може повернутися в Каталонію

Неймар

Нападник французького ПСЖ Неймар у літнє трансферне вікно може повернутися в Барселону.

Як стверджує джерело, батько футболіста зустрічався з представниками каталонської Барселони і запропонував клубу послуги 26-річного нападника.

Сам гравець має намір найближчим часом змінити клубну прописку. Він розчарувався в французькій команді і вважає, що готовий виступати в більш сильному чемпіонаті, повідомляє Tribalfootball.

Раніше пропозицію про покупку Неймара отримав мадридський Реал, проте вершкові не готові платити за форварда 400 млн.

До цього про можливий трансфе Неймара до Реала висловився Ліонель Мессі.