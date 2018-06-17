Новачок Шахтаря попрощався зі своїм колишнім клубом
|Фернандо Педро
Новачок Шахтаря Фернандо Педро попрощався зі своїм колишнім клубом - Палмейрас.
Про це він написав у своєму Інстаграмі.
Já se passaram 2 anos que tive a honra de chegar ao Palmeiras. Um clube que me proporcionou grandes felicidades, oportunidades e a chance de poder evoluir meu futebol. Sinto um imenso orgulho de ter vestido esta camisa verde e branca, ter vivenciado cada momento de vitórias, títulos e derrotas que obtive jogando. Dando raça a este clube que tanto amo. Porém, chega uma determinada fase em nossas vidas que temos que mudar, aproveitar novas oportunidades e desafios em prol de um dos sonhos e dos objetivos. Agradeço a @un1que.football pelo trabalho que estão fazendo por mim e agradeço também a cada torcedor palmeirense que me apoiou neste tempo que atuei pelo @palmeiras Obrigado a todos.🐷💚
"Минуло вже два роки з тих пір, як я мав честь потрапити в Палмейрас. Клуб, який дав мені велике щастя, можливості і шанс удосконалити мій футбол.
Я відчував величезну гордість, коли носив зелену і білу футболку. Але в нашому житті є певний етап, коли ми повинні її змінити, використовувати нові можливості для нових мрій і цілей.
Дякую кожному фаната Палмейрас, який підтримував мене весь цей час", - написав Фернандо.
Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Атлетико Паранаенсі.
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