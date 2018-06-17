Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
214 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.06.2018  10:17

Новачок Шахтаря попрощався зі своїм колишнім клубом

Фернандо Педро

Новачок Шахтаря Фернандо Педро попрощався зі своїм колишнім клубом - Палмейрас.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

Já se passaram 2 anos que tive a honra de chegar ao Palmeiras. Um clube que me proporcionou grandes felicidades, oportunidades e a chance de poder​ evoluir meu futebol. Sinto um imenso orgulho de ter vestido esta camisa verde e branca, ter vivenciado cada momento​ de vitórias, títulos e derrotas que obtive jogando. Dando raça a este clube que tanto amo. Porém, chega uma determinada fase em nossas vidas que temos que mudar, aproveitar novas oportunidades e desafios em prol de um dos sonhos e dos objetivos. Agradeço​ a @un1que.football pelo trabalho que estão fazendo por mim e agradeço também a cada torcedor palmeirense que me apoiou neste tempo que atuei pelo @palmeiras Obrigado a todos.🐷💚

Допис, поширений Fernando Santos ✌🏻 (@fernandosantos_99) 16 Чер 2018 р. о 1:27 PDT

"Минуло вже два роки з тих пір, як я мав честь потрапити в Палмейрас. Клуб, який дав мені велике щастя, можливості і шанс удосконалити мій футбол.

Я відчував величезну гордість, коли носив зелену і білу футболку. Але в нашому житті є певний етап, коли ми повинні її змінити, використовувати нові можливості для нових мрій і цілей.

Дякую кожному фаната Палмейрас, який підтримував мене весь цей час", - написав Фернандо.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Атлетико Паранаенсі.





Читай також
Екс-гравець Шахтаря не зможе допомогти збірній Бразилії в наступному поєдинку
Український голкіпер перейшов до Шахтаря
Шахтар підписав талановитого форварда. ФОТО
Останні публікації
16.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
10:29
Футбол. Легенда Шахтаря визначився з новим клубом
10:17
Футбол. Новачок Шахтаря попрощався зі своїм колишнім клубом
09:55
Баскетбол. Збірна України поступилась Чехії у контрольному поєдинку
09:38
Бокс. Українець Сіллах вкотре програв нокаутом
09:19
ЧС-2018. Туніс - Англія: анонс матчу ЧС-2018
08:51
Бокс. Далакян - Тайєн: де дивитися чемпіонський бій українця 17 червня у Києві
08:43
ЧС-2018. Бельгія - Панама: анонс матчу ЧС-2018
16.06.2018
23:53
ЧС-2018. Хорватія в першому матчі групового етапу здобуває надважливу перемогу над збірною Нігерії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!