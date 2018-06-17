Новачок Шахтаря попрощався зі своїм колишнім клубом

Фернандо Педро

Новачок Шахтаря Фернандо Педро попрощався зі своїм колишнім клубом - Палмейрас.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Минуло вже два роки з тих пір, як я мав честь потрапити в Палмейрас. Клуб, який дав мені велике щастя, можливості і шанс удосконалити мій футбол.

Я відчував величезну гордість, коли носив зелену і білу футболку. Але в нашому житті є певний етап, коли ми повинні її змінити, використовувати нові можливості для нових мрій і цілей.

Дякую кожному фаната Палмейрас, який підтримував мене весь цей час", - написав Фернандо.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Атлетико Паранаенсі.