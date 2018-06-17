Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
757 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 12:38
Бразильський експерт назвав слабку сторону новачка Динамо
|Че Че
Головна проблема новачка Динамо Че Че - відсутність стабільності.
Про це заявив футбольний коментатор Андерсіньо Маркес.
"Почну з хорошого. Данило Невес - дуже цікавий футболіст. Швидкий, технічний, любить тримати м'яч і добре його контролює, вкриваючи корпусом. Конкретних мінусів у Че Че немає, але варто враховувати те, що він навчався футболу в академії аматорського Аудакса", - сказав експерт.
"Одна справа, коли ви вчитеся футболу у великих майстрів в "Палмейрасі", "Сан-Паулу" або інших сильних клубах, а інше - в Аудаксі. Швидше за все, тому Че Че до 25 років не поїхав до Європи і не потрапив до складу збірної. Йому не вистачає стабільності", - цитує експерта FootBoom.
Раніше Чемпіон детально писав про новачка київського клубу.
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