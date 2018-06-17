Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
455 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 12:59
Майкон підпише контракт з Шахтарем на 5 років
20-річний півзахисник бразильського футбольного клубу Корінтіанс Майкон підпише з донецьким Шахтарем п'ятирічний контракт.
Раніше повідомлялося, що Майкон прилетить в Україну в середині червня, щоб пройти медогляд в донецькому клубі і залагодити останні формальності перед підписанням контракту.
Шахтар вже заплатив Корінтіансу € 3,3 мільйона, що становить половину трансферної вартості гравця, пише sport.ua.
Як відомо, Шахтар хоче підписати не лише Майкона.
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