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17.06.2018  12:59

Майкон підпише контракт з Шахтарем на 5 років

 

20-річний півзахисник бразильського футбольного клубу Корінтіанс Майкон підпише з донецьким Шахтарем п'ятирічний контракт.

Раніше повідомлялося, що Майкон прилетить в Україну в середині червня, щоб пройти медогляд в донецькому клубі і залагодити останні формальності перед підписанням контракту.

Шахтар вже заплатив Корінтіансу € 3,3 мільйона, що становить половину трансферної вартості гравця, пише sport.ua.

Як відомо, Шахтар хоче підписати не лише Майкона.





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