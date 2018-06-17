Фонсека візьме на перший збір гравців, які виступали в оренді
17-го червня донецький Шахтар вийде з відпустки.
Перші дні команда буде тренуватися в дворазовому режимі і паралельно проходити медогляд, пише сайт клубу.
21 червня гірники вирушать на збір в німецький Грассау, розташований неподалік від кордону з Австрією. На цьому зборі Шахтар зіграє з Брондбю та софійським ЦСКА.
Разом з командою вирушать хавбеки Сергій Болбат і Андрій Тотовицький, а також захисник Олег Данченко.
Болбат і Тотовицький грали в попередньому сезоні за Маріуполь. Данченко на правах оренди виступав за Анжи.
Футболісти, які брали участь в зборах національних збірних (Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Марлос, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Ярослав Ракицький та Давіт Хочолава) прибудуть у розташування Шахтаря 21 червня.
Тайсон приєднається до гірників після закінчення виступу Бразилії на ЧС-2018.
Раніше повідомлялося, що легенда Шахтаря визначився з новою командою.
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