Фонсека візьме на перший збір гравців, які виступали в оренді

17-го червня донецький Шахтар вийде з відпустки.

Перші дні команда буде тренуватися в дворазовому режимі і паралельно проходити медогляд, пише сайт клубу.

21 червня гірники вирушать на збір в німецький Грассау, розташований неподалік від кордону з Австрією. На цьому зборі Шахтар зіграє з Брондбю та софійським ЦСКА.

Разом з командою вирушать хавбеки Сергій Болбат і Андрій Тотовицький, а також захисник Олег Данченко.

Болбат і Тотовицький грали в попередньому сезоні за Маріуполь. Данченко на правах оренди виступав за Анжи.

Футболісти, які брали участь в зборах національних збірних (Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Марлос, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Ярослав Ракицький та Давіт Хочолава) прибудуть у розташування Шахтаря 21 червня.

Тайсон приєднається до гірників після закінчення виступу Бразилії на ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що легенда Шахтаря визначився з новою командою.