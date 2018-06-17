Наполі не купуватиме Луніна, бо підпише воротаря ПСЖ?

Альфонс Ареоля

Наполі зробив пропозицію ПСЖ з приводу придбання воротаря Альфонса Ареоля в розмірі 25 мільйонів євро.



Як повідомляє Corriere dello Sport, ймовірність цього трансферу висока, оскільки паризький клуб погодив перехід воротаря Ювентуса Джанлуїджі Буффона.



Також Наполі розглядає варіанти з придбанням воротаря Реала Кейлор Наваса. Також в ЗМІ з'являлася інформація, про інтерес Наполі до Андрія Луніна.



Контракт Ареоля з ПСЖ розрахований до літа 2019 року. У минулому сезоні він зіграв 41 матч у всіх турнірах.



Наполі шукає воротаря через перехід свого основного голкіпера Пепе Рейни в Мілан, пише sport.ua.

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