Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
215 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 16:16
Наполі не купуватиме Луніна, бо підпише воротаря ПСЖ?
|Альфонс Ареоля
Наполі зробив пропозицію ПСЖ з приводу придбання воротаря Альфонса Ареоля в розмірі 25 мільйонів євро.
Як повідомляє Corriere dello Sport, ймовірність цього трансферу висока, оскільки паризький клуб погодив перехід воротаря Ювентуса Джанлуїджі Буффона.
Також Наполі розглядає варіанти з придбанням воротаря Реала Кейлор Наваса. Також в ЗМІ з'являлася інформація, про інтерес Наполі до Андрія Луніна.
Контракт Ареоля з ПСЖ розрахований до літа 2019 року. У минулому сезоні він зіграв 41 матч у всіх турнірах.
Наполі шукає воротаря через перехід свого основного голкіпера Пепе Рейни в Мілан, пише sport.ua.
Раніше була інформація, що у Наполі представили нового головного тренера.
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