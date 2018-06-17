Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
380 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 16:39
Шахтар оголосив про підписання 20-річного бразильця. ФОТО
|Майкон і Сергій Палкін
Донецький Шахтар підсилився півзахисником Корінтіанс Майконом.
Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін на своїй сторінці у фейсбук.
Контракт із бразильцем розрахований на 5 років.
Як відомо, Шахтар хоче підписати не лише Майкона.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій