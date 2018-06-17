Шахтар оголосив про підписання 20-річного бразильця. ФОТО

Майкон і Сергій Палкін

Донецький Шахтар підсилився півзахисником Корінтіанс Майконом.

Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін на своїй сторінці у фейсбук.

Контракт із бразильцем розрахований на 5 років.

Як відомо, Шахтар хоче підписати не лише Майкона.

Також Шахтар підписав талановитого форварда. ФОТО