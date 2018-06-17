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134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 18:19
Екс-воротар Олімпіка переїхав до Угорщини
|Артем Кічак
Колишній голкіпер донецького Олімпіка Артем Кічак став грвцем угорського МТК.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У наступному сезоні МТК виступатиме в еліті угорського футболу.
Раніше український голкіпер перейшов до Шахтаря.
Нагадаємо, що молодіжні команди Олімпіка дискаліфіковані від участі в наступному сезоні.
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