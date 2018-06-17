Динамо хоче придбати 20-річного бразильця, за якого просять 50 мільйонів євро

Лукас Пакета

Київське Динамо зробило чергову пропозицію бразильському Фламенго щодо придбання 20-річного півзахисника Лукаса Пакети.

Про це повідомляє Lance.

Фламенго відхилив пропозицію, клуб хоче отримати за гравця близько 50 млн євро. Кияни взимку вже намагалися купити Пакету, але тоді клуби також не зійшлися в ціні.

20-річний бразилець грає на позиції атакувального півзахисника, але також здатний закрити позицію в центрі поля або на лівому фланзі.

Transfermarkt оцінює футболіста в 15 млн євро. Його контракт з бразильським клубом закінчується в кінці 2020 року.

У складі Фламенго Пакета провів 39 матчів, у яких забив 6 голів і зробив 5 ассистів. Також на його рахунку 8 матчів, 1 гол і 1 ассист у складі збірної Бразилії U-20, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Пакета зацікавив також донецький Шахтар.