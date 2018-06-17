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364 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 19:21
Циганков відвідав стадіон у Вінниці, де починав свій футбольний шлях. ФОТО
|Віктор Циганков
Півзахисник Динамо Віктор Циганков з'їздив до Вінниці, де починав футбольну кар'єру.
У своєму інстаграмі 20-річний хавбек розмістив фотографію на стадіоні вінницького політеху.
"Там, де все розпочиналося", - підписав світлину динамівець.
Нагадаємо, що Циганков зацікавив італійський топ-клуб.
Раніше український телеведучий відверто висловив свою думку щодо Циганкова.
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