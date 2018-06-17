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17.06.2018  19:21

Циганков відвідав стадіон у Вінниці, де починав свій футбольний шлях. ФОТО

Віктор Циганков

Півзахисник Динамо Віктор Циганков з'їздив до Вінниці, де починав футбольну кар'єру.

У своєму інстаграмі 20-річний хавбек розмістив фотографію на стадіоні вінницького політеху.

"Там, де все розпочиналося", - підписав світлину динамівець.

Там,где все начиналось⚽️💙

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) 16 Июн 2018 в 11:10 PDT

Нагадаємо, що Циганков зацікавив італійський топ-клуб.

Раніше український телеведучий відверто висловив свою думку щодо Циганкова.





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