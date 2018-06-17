Ігор Суркіс зробив комплімент Кріштіану Роналду
|Ігор Суркіс
Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає португальця Кріштіану Роналду геніальним футболістом.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
"Хочу отримати задоволення від красивого футболу - і окремі матчі на початку турніру цілком виправдали очікування. Аргентина не зломила опір Ісландії, Португалія з Іспанією видали очікувано яскравий спектакль з Кріштіану Роналду в головній ролі", - сказав функціонер.
"Намагаюся не пропускати жодної гри світової першості - і отримую насолоду вже від того, що можу дивитися цікаві матчі, не віддаючи перевагу будь-якій зі сторін. Це під час матчів за участю близьких мені команд - Динамо чи української збірної - тиск просто зашкалює. А зараз перед телевізором можу повністю розслабитися", - пояснив Суркіс-молодший.
"Не всіх фаворитів поки бачив у справі, але французи насилу вирвали перемогу, аргентинці втратили очки. Поки найкращий вигляд мають іспанці. Португальці справляють враження команди одного футболіста. Але футболіста, безперечно, геніального", - заявив президент Динамо.
Нагадаємо, що Роналду перевершив Мессі за важливим показником на ЧС.
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