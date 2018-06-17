Ігор Суркіс зробив комплімент Кріштіану Роналду

Ігор Суркіс

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає португальця Кріштіану Роналду геніальним футболістом.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

"Хочу отримати задоволення від красивого футболу - і окремі матчі на початку турніру цілком виправдали очікування. Аргентина не зломила опір Ісландії, Португалія з Іспанією видали очікувано яскравий спектакль з Кріштіану Роналду в головній ролі", - сказав функціонер.

"Намагаюся не пропускати жодної гри світової першості - і отримую насолоду вже від того, що можу дивитися цікаві матчі, не віддаючи перевагу будь-якій зі сторін. Це під час матчів за участю близьких мені команд - Динамо чи української збірної - тиск просто зашкалює. А зараз перед телевізором можу повністю розслабитися", - пояснив Суркіс-молодший.

"Не всіх фаворитів поки бачив у справі, але французи насилу вирвали перемогу, аргентинці втратили очки. Поки найкращий вигляд мають іспанці. Португальці справляють враження команди одного футболіста. Але футболіста, безперечно, геніального", - заявив президент Динамо.

Нагадаємо, що Роналду перевершив Мессі за важливим показником на ЧС.