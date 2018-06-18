Шалений удар зльоту в MLS, якому позаздрять зірки світового футболу. ВІДЕО

Йоан Круазе

Гравець Канзас-Сіті Йоан Круазе неймовірним голом зльоту вивів свою команду в чвертьфінал Кубку MLS.

Він забив гол на останній хвилині у протистоянні з Далласом.

Футболіст без роздумів пробив зльоту точно в дев'ятку.

Нагадаємо, що екс-гравець Шахтаря забив шедевральний гол в MLS, принизивши фінтом Швайнштайгера. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в MLS.