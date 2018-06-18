Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1388 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 09:59
Шалений удар зльоту в MLS, якому позаздрять зірки світового футболу. ВІДЕО
|Йоан Круазе
Гравець Канзас-Сіті Йоан Круазе неймовірним голом зльоту вивів свою команду в чвертьфінал Кубку MLS.
Він забив гол на останній хвилині у протистоянні з Далласом.
Футболіст без роздумів пробив зльоту точно в дев'ятку.
Нагадаємо, що екс-гравець Шахтаря забив шедевральний гол в MLS, принизивши фінтом Швайнштайгера. ВІДЕО.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в MLS.
Читай також
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій