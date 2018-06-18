Мораєс: Виконую мрію, вдягаючи футболку Шахтаря

Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Новоспечений нападник Шахтаря Жуніор Мораєс завжди мріяв одягнути футболку гірників.

Про це він повідомив після підписання дворічного контракту з клубом.

"Новий клуб, нові виклики! Виконую мрію, надягаючи цю футболку, вона така переможна", - сказав бразилець.

Нагадаємо, що Мораєс перейшов у Шахтар із київського Динамо.

Раніше Мораєс попрощався з Динамо.