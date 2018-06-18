Челсі "придбає" тренера Наполі Саррі за 5 млн євро

Мауріціо Саррі

Екс-головний тренер Наполі Мауріціо Саррі близький до того, щоб очолити лондонський Челсі.

Про це повідомляє Sportitalia.

Лондонці викуплять контракт 59-річного фахівця за 5 мільйонів євро.

Крім того, клуби укладуть джентльменську угоду про те, що Челсі не переманюватиме гравців Наполі Ельсеїда Хюсая, Рауля Альбіоля, Петра Зелінського і Каліду Кулібалі.

Незважаючи на призначення Карло Анчелотті, контракт Саррі з Наполі, як і раніше, розрахований до літа 2019 року. Початковий термін дії відступних в угоді в розмірі 8 мільйонів євро вже закінчився, але може відновитися з 1 липня.

У разі призначення Саррі, спортивним директором Челсі стане колишній гравець синіх Джанфранко Дзола. Нинішній головний тренер лондонців Антоніо Конте отримає за передчасне розірвання контракту 10 млн євро, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Саррі не очолить Челсі через гомофобію.