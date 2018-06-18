Маріуполь підписав перспективного півзахисника

23-річний Павло Полегенько підписав дворічний контракт з Маріуполем.

Про це пише сайт клубу.

У команді Олександра Бабича півзахисник виступатиме під номером "8".

Минулий сезон Полегенько провів у складі Зірки, за яку зіграв 24 матчі.

Раніше була інформація, що Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.

Також повідомлялося, що Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців".