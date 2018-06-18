Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 15:41
Маріуполь підписав перспективного півзахисника
23-річний Павло Полегенько підписав дворічний контракт з Маріуполем.
Про це пише сайт клубу.
У команді Олександра Бабича півзахисник виступатиме під номером "8".
Минулий сезон Полегенько провів у складі Зірки, за яку зіграв 24 матчі.
Раніше була інформація, що Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.
Також повідомлялося, що Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців".
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