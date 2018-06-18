УЄФА все ще не прийняв рішення по заміні Вереса на Львів

УЄФА поки не прийняв рішення щодо заміни Вереса та Львова.

УЄФА поставив додаткові запитання ФФУ з перейменування клубів.

Раніше повідомлялося, що якщо УЄФА визнає процес заміни клубів неправомірним, Верес продовжить виступати в УПЛ.

Як відомо, раніше Верес показав атестат на участь у Другій лізі.

Також була інформація, що Верес український форвард очолив Верес.