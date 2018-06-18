Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 18:06
УЄФА все ще не прийняв рішення по заміні Вереса на Львів
УЄФА поки не прийняв рішення щодо заміни Вереса та Львова.
УЄФА поставив додаткові запитання ФФУ з перейменування клубів.
Раніше повідомлялося, що якщо УЄФА визнає процес заміни клубів неправомірним, Верес продовжить виступати в УПЛ.
Як відомо, раніше Верес показав атестат на участь у Другій лізі.
Також була інформація, що Верес український форвард очолив Верес.
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