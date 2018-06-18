Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
461 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 18:40
Колишня зірка Карпат будет працювати тренером в Росії
|Сергій Кузнецов
Головний тренер тульського Арсеналу Олег Кононов представив своїх помічників.
Про це пише сайт клубу.
Старшим тренером став Сергій Кузнецов, який раніше виступав за Севастополь і Карпати.
Останні півроку Кузнецов грав за Балкани в Першій лізі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій