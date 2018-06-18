Колишня зірка Карпат будет працювати тренером в Росії

Сергій Кузнецов

Головний тренер тульського Арсеналу Олег Кононов представив своїх помічників.

Про це пише сайт клубу.

Старшим тренером став Сергій Кузнецов, який раніше виступав за Севастополь і Карпати.

Останні півроку Кузнецов грав за Балкани в Першій лізі.