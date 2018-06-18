Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 19:15
Український півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Вірменії
|Максим Трусевич
Український півзахисник Максим Трусевич уклав контракт із вірменським Пюніком.
Про це повідомляє головний тренер єреванської команди Андрій Талалаєв.
Деталі співпраці не уточнюються. Раніше фахівець і хавбек вже працювали разом у ФК Тамбов.
Максим Трусевич починав кар'єру в Луганську.
В Україні він представляв інтереси Борисфена, Шахтаря, Зорі, Чорноморця і т.д. Останнім клубом футболіста став Тамбов, в якому він грав з 2016-го року, повідомляє ua-football.
Як відомо, колишня зірка Карпат будет працювати тренером у Росії.
Раніше повідомлялося, що гравець Полтави поїде на збори з Динамо.
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