Український півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Вірменії

Максим Трусевич

Український півзахисник Максим Трусевич уклав контракт із вірменським Пюніком.

Про це повідомляє головний тренер єреванської команди Андрій Талалаєв.

Деталі співпраці не уточнюються. Раніше фахівець і хавбек вже працювали разом у ФК Тамбов.

Максим Трусевич починав кар'єру в Луганську.

В Україні він представляв інтереси Борисфена, Шахтаря, Зорі, Чорноморця і т.д. Останнім клубом футболіста став Тамбов, в якому він грав з 2016-го року, повідомляє ua-football.

Як відомо, колишня зірка Карпат будет працювати тренером у Росії.

Раніше повідомлялося, що гравець Полтави поїде на збори з Динамо.