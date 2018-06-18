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18.06.2018  20:35

У Зорі вже знайшли заміну Луніну

Заурі Махарадзе

Луганська Зоря взяла на збори двох новачків.

Сьогодні футболісти Зорі вийшли з відпустки і розпочали підготовку до нового сезону.

Разом з командою тренуються захисник Віталій Вернидуб і хавбек Дмитро Хомченовський. Обидва не мають контрактів, однак можуть їх заробити, якщо покажуть себе добре на зборах.

До складу вже приєдналися новачки - воротар Заурі Махарадзе і хавбек Леван Арвеладзе.

Покинули Зорю Олександр Андрієвський, Іурі і Желько Любенович, повідомляє офіційний сайт клубу.

Як відомо, Зоря продовжить контракт із досвідченим захисником.

Раніше УЄФА допустив Зорю до участі у Лізі Європи.





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