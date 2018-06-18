Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
244 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 20:35
У Зорі вже знайшли заміну Луніну
|Заурі Махарадзе
Луганська Зоря взяла на збори двох новачків.
Сьогодні футболісти Зорі вийшли з відпустки і розпочали підготовку до нового сезону.
Разом з командою тренуються захисник Віталій Вернидуб і хавбек Дмитро Хомченовський. Обидва не мають контрактів, однак можуть їх заробити, якщо покажуть себе добре на зборах.
До складу вже приєдналися новачки - воротар Заурі Махарадзе і хавбек Леван Арвеладзе.
Покинули Зорю Олександр Андрієвський, Іурі і Желько Любенович, повідомляє офіційний сайт клубу.
Як відомо, Зоря продовжить контракт із досвідченим захисником.
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