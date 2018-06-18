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255 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 21:35
Гендиретор Зорі про трансфер Луніна: Буквально день-два, і все може вирішитися
|Андрій Лунін
Майбутнє воротаря Зорі Андрія Луніна може вирішитися через пару днів.
Про це розповів гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.
"Дуже багато клубів до нас зверталося. Велися і ведуться переговори. І півгодини тому мені дзвонили", - говорить Рафаїлов
"Багато хто хоче мати у своєму складі молодого і талановитого воротаря. Переговори тривають. Буквально день-два, і все може вирішитися", - наголошує слова гендиректора офіційний сайт Зорі.
Раніше повідомлялося, що Наполі готовий купити 19-річного голкіпера за 8 мільйонів євро і запропонував українцеві контракт терміном на 5 років.
Також Ліверпуль провів переговори з Зорею щодо трансферу 19-річного воротаря.
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