Гендиретор Зорі про трансфер Луніна: Буквально день-два, і все може вирішитися

Андрій Лунін

Майбутнє воротаря Зорі Андрія Луніна може вирішитися через пару днів.

Про це розповів гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Дуже багато клубів до нас зверталося. Велися і ведуться переговори. І півгодини тому мені дзвонили", - говорить Рафаїлов

"Багато хто хоче мати у своєму складі молодого і талановитого воротаря. Переговори тривають. Буквально день-два, і все може вирішитися", - наголошує слова гендиректора офіційний сайт Зорі.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий купити 19-річного голкіпера за 8 мільйонів євро і запропонував українцеві контракт терміном на 5 років.

Також Ліверпуль провів переговори з Зорею щодо трансферу 19-річного воротаря.