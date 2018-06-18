Стало відомо, де відбудеться товариський матч між збірними України та Італії

Збірна України зіграє товариський матч зі збірною Італії на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї 10 жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

Вже через 6 днів після спарингу, команді Андрія Шевченка доведеться зіграти зі збірною Чехії в рамках Ліги націй UEFA.

Варто відзначити, що арена Луїджі Ферраріс вміщує 36 599 глядачів і є домашнім стадіоном двох клубів Серії А - Сампдорії та Дженоа, повідомляє Xsport.

Раніше повідомлялося, на Чемпіоні з'явився матеріал по Євро-2006, де Україна дійшла до чвертьфіналу.

До цього Леоненко порівняв українську національну команду з росіянами.