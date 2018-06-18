Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 22:40
Стало відомо, де відбудеться товариський матч між збірними України та Італії
Збірна України зіграє товариський матч зі збірною Італії на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї 10 жовтня.
Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.
Вже через 6 днів після спарингу, команді Андрія Шевченка доведеться зіграти зі збірною Чехії в рамках Ліги націй UEFA.
Варто відзначити, що арена Луїджі Ферраріс вміщує 36 599 глядачів і є домашнім стадіоном двох клубів Серії А - Сампдорії та Дженоа, повідомляє Xsport.
Раніше повідомлялося, на Чемпіоні з'явився матеріал по Євро-2006, де Україна дійшла до чвертьфіналу.
До цього Леоненко порівняв українську національну команду з росіянами.
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