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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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18.06.2018  22:40

Стало відомо, де відбудеться товариський матч між збірними України та Італії

 

Збірна України зіграє товариський матч зі збірною Італії на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї 10 жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

Вже через 6 днів після спарингу, команді Андрія Шевченка доведеться зіграти зі збірною Чехії в рамках Ліги націй UEFA.

Варто відзначити, що арена Луїджі Ферраріс вміщує 36 599 глядачів і є домашнім стадіоном двох клубів Серії А - Сампдорії та Дженоа, повідомляє Xsport.

Раніше повідомлялося, на Чемпіоні з'явився матеріал по Євро-2006, де Україна дійшла до чвертьфіналу.

До цього Леоненко порівняв українську національну команду з росіянами.





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