Німецький клуб не продасть екс-гравця Динамо

Олександр Драгович

Леверкузенський Баєр не збирається продавати Олександра Драговича.

Драгович у 2016 році підписав контракт із німецьким Баєром, у складі якого провів 20 поєдинків.

Через рік австрієць був орендований англійським Лестером. 1 червня термін орендної угоди підійшов до завершення.

Керівництво Баєра вже встигло запевнити уболівальників, що мова про продаж Драговича не йде.

"Нам потрібен цей центральний захисник, він повинен боротися за місце у складі", - цитує менеджера фармацевтів Йонаса Болдта Kicker.

Раніше повідомлялося, що Лестер хоче купити Драговича за 20 мільйонів.