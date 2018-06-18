Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
940 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 23:15
Німецький клуб не продасть екс-гравця Динамо
|Олександр Драгович
Леверкузенський Баєр не збирається продавати Олександра Драговича.
Драгович у 2016 році підписав контракт із німецьким Баєром, у складі якого провів 20 поєдинків.
Через рік австрієць був орендований англійським Лестером. 1 червня термін орендної угоди підійшов до завершення.
Керівництво Баєра вже встигло запевнити уболівальників, що мова про продаж Драговича не йде.
"Нам потрібен цей центральний захисник, він повинен боротися за місце у складі", - цитує менеджера фармацевтів Йонаса Болдта Kicker.
Раніше повідомлялося, що Лестер хоче купити Драговича за 20 мільйонів.
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