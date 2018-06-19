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19.06.2018  08:30

Зірка Атлетико, якого сватали в Барселону, продовжив контракт з клубом

Антуан Грізманн

Атлетико підписав контракти з кількома гравцями в розташуванні збірної Франції, яка на час ЧС-2018 базується в підмосковній Істрі.

Форвард Антуан Грізманн продовжив угоду до літа 2023 року (термін дії попередньої угоди закінчувався влітку 2022 року). Деталі щодо опції викупу не розголошуються.

Новий контракт також підписав захисник Люка Ернандес - до літа 2024 року, продовживши термін дії поточного контракту на 2 роки.

Також угода з Атлетико уклав новачок - Тома Лемар. Офіційний контракт він підпише трохи пізніше, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Атлетико може поповнитися зірковим футболістом.





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