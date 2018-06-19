Зоря вирішила розірвати контракт із півзахисником

Руслан Бабенко

Луганська Зоря розірве контракт з півзахисником Русланом Бабенко.

Про це клубній прес-службі розповів гендиректор Сергій Рафаїлов.

"З Русланом Бабенком ми достроково розірвемо контракт, і він покине розташування команди", - сказав Рафаїлом.

25-річний Бабенко в минулому сезоні провів 14 матчі за клуб в УПЛ.

Раніше була інформація, що Зоря продовжить контракт із досвідченим захисником.

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