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19.06.2018  09:48

Зоря вирішила розірвати контракт із півзахисником

Руслан Бабенко

Луганська Зоря розірве контракт з півзахисником Русланом Бабенко.

Про це клубній прес-службі розповів гендиректор Сергій Рафаїлов.

"З Русланом Бабенком ми достроково розірвемо контракт, і він покине розташування команди", - сказав Рафаїлом.

25-річний Бабенко в минулому сезоні провів 14 матчі за клуб в УПЛ.

Раніше була інформація, що Зоря продовжить контракт із досвідченим захисником.

Також повідомлялося, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.





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