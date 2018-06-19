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504 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 09:48
Зоря вирішила розірвати контракт із півзахисником
|Руслан Бабенко
Луганська Зоря розірве контракт з півзахисником Русланом Бабенко.
Про це клубній прес-службі розповів гендиректор Сергій Рафаїлов.
"З Русланом Бабенком ми достроково розірвемо контракт, і він покине розташування команди", - сказав Рафаїлом.
25-річний Бабенко в минулому сезоні провів 14 матчі за клуб в УПЛ.
Раніше була інформація, що Зоря продовжить контракт із досвідченим захисником.
Також повідомлялося, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.
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