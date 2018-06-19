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19.06.2018  12:42

Ребров про перебіжчика Мораєса: Не вважаю його топ-гравцем

Жуніор Мораєс

Всі моральні сторони переходу Жуніора Мораєса з Динамо в Шахтар має вирішувати сам гравець.

Про це заявив екс-наставник киян Сергій Ребров.

"Футболістові самому вирішувати, переходити з однієї команди в іншу, чи не переходити. Я сам переходив з Шахтаря в Динамо, але тоді були трохи інші часи", - сказав він.

"Не вважаю, що Мораес топ-гравець Динамо, щоб говорити про те, що ключовий футболіст "біло-синіх" переходить в Шахтар. Це його рішення. Напевно, це трошки боляче для уболівальників, але Жуніор перейшов як вільний агент. Всі моральні сторони цього питання вирішувати йому", - цитує Реброва FootBoom.

Нагадаємо, що вболівальники визнали Мораеса найкращим футболістом Динамо в грудні.

Раніше повідомлялося, що Мораес оформив перший хет-трик Динамо в єврокубках за останні 19 років.





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