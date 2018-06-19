Нападник Шахтаря пофарбував волосся в помаранчевий колір. ФОТО

Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Форвард донецького Шахтаря Оларенваджу Кайоде змінив імідж.

Нігерієць пофарбував волосся в клубний колір - помаранчевий, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт гірників.

"Я входжу в сім'ю Шахтаря і представляю цей клуб. Помаранчевий - наш колір, і він мені до душі", - запевнив гравець.

"Реакція партнерів по команді? Звичайно, спочатку всі були здивовані, але їм дуже сподобався мій стиль", - зазначив Кайоде.

Нагадаємо, що Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті.

Раніше Кайоде оштрафували за неправильний перетин кордону України.