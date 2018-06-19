Нападник Шахтаря пофарбував волосся в помаранчевий колір. ФОТО
|Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар
Форвард донецького Шахтаря Оларенваджу Кайоде змінив імідж.
Нігерієць пофарбував волосся в клубний колір - помаранчевий, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт гірників.
"Я входжу в сім'ю Шахтаря і представляю цей клуб. Помаранчевий - наш колір, і він мені до душі", - запевнив гравець.
"Реакція партнерів по команді? Звичайно, спочатку всі були здивовані, але їм дуже сподобався мій стиль", - зазначив Кайоде.
Нагадаємо, що Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті.
Раніше Кайоде оштрафували за неправильний перетин кордону України.
Оларенважу Кайоде – о смене имиджа:— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 июня 2018 г.
«Я вхожу в семью «Шахтера» и представляю этот клуб. Оранжевый – наш цвет, и он мне по душе. Реакция партнеров по команде? Конечно, сначала все были удивлены, но им очень понравился мой стиль!» pic.twitter.com/jkz4flsHj0
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