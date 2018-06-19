Лунін 21 червня підпише контракт з Реалом, - ЗМІ





Воротар луганської Зорі Андрій Лунін 21 червня стане грацем мадридського Реала.

Про це повідомляє xsport.

За інформацією джерела, тріумфатори Ліги чемпіонів заплатять за 19-річного українця 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що напередодні гендиректор Зорі повідомив, що найближчими днями стане відома доля Луніна.

Раніше на Луніна претендували Інтер, Ліверпуль, Наполі та інші європейські топ-клуби.

Взимку голкіпер заявив, що не перейшов би до Реала, бо не матиме там ігрової практики.