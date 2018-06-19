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320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 17:48
У Шахтаря з'явиться літак, розфарбований в кольори клубу. ФОТО
|Вигляд літака Шахтаря / ФК Шахтар
Донецький Шахтар пдписав угоду про співпрацю з авіакомпанією SkyUP.
Найближчим часом у розпорядження гірників надійде літак, розфарбований в кольори клубу, пише офіційний сайт клубу.
На цьому лайнері донечани будуть літати протягом двох років по Україні.
Нагадаємо, що двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту. ВІДЕО.
Раніше нападник Шахтаря пофарбував волосся в помаранчевий колір. ФОТО.
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