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351 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 18:24
Лунін після переходу в Реал піде в оренду, - ЗМІ
|Андрій Лунін
Воротар луганської Зорі Андрій Лунін, який днями перейде в Реал, одразу під грати в оренду.
Про це повідомляє спортарена.
Видання зазначає, що наразі королівський клуб зайнятий пошуком команди для 19-річного українця.
Нагадаємо, що напередодні гендиректор Зорі повідомив, що найближчими днями стане відома доля Луніна.
Раніше на Луніна претендували Інтер, Ліверпуль, Наполі та інші європейські топ-клуби.
Взимку голкіпер заявив, що не перейшов би до Реала, бо не матиме там ігрової практики.
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