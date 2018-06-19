Лунін після переходу в Реал піде в оренду, - ЗМІ

Андрій Лунін

Воротар луганської Зорі Андрій Лунін, який днями перейде в Реал, одразу під грати в оренду.

Про це повідомляє спортарена.

Видання зазначає, що наразі королівський клуб зайнятий пошуком команди для 19-річного українця.

Нагадаємо, що напередодні гендиректор Зорі повідомив, що найближчими днями стане відома доля Луніна.

Раніше на Луніна претендували Інтер, Ліверпуль, Наполі та інші європейські топ-клуби.

Взимку голкіпер заявив, що не перейшов би до Реала, бо не матиме там ігрової практики.