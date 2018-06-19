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206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 23:40
Динамо провело перше тренування після відпустки. ФОТО
|Віктор Циганков / ФК Динамо
Київське Динамо вийшло з відпустки і провело перше заняття.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Тренування киян відбулося на базі в Конча-Заспі. Міжсезонний збір команда проведе в Австрії.
Нагадаємо, що Динамо підписало бразильця Даніло Невеса.
Раніше повідомлялося, що Циганков побував на стадіоні у Вінниці, де розпочинав свій футбольний шлях.
«Динамо» вийшло з відпустки!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 19 июня 2018 г.
Кияни провели перше тренування перед новим сезоном на навчально-тренувальній базі у Конча-Заспі. https://t.co/CZTwq1pYhD
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