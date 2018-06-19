Динамо провело перше тренування після відпустки. ФОТО

Віктор Циганков / ФК Динамо

Київське Динамо вийшло з відпустки і провело перше заняття.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Тренування киян відбулося на базі в Конча-Заспі. Міжсезонний збір команда проведе в Австрії.

Нагадаємо, що Динамо підписало бразильця Даніло Невеса.

Раніше повідомлялося, що Циганков побував на стадіоні у Вінниці, де розпочинав свій футбольний шлях.