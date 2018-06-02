Фред пройде медогляд у Манчестері вже на наступному тижні

Фред/ФК Шахтар

Манчестер Юнайтед виграв боротьбу за бразильського півзахисника Шахтаря Фреда.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

У стані манкуніанців переконані, що Фред стане гравцем Юнайтед вже на наступному тижні.

Вони займалися питанням переходу Фреда з січня після того, як його не зміг підписати Ман Сіті, пише sportarena.

Раніше повідомлялося скільки Юнайтед заплатить за бразильця.

Нагадаємо, що Тайсон і Фред дізналися свої номери в збірній Бразилії.