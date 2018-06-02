Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 09:41
Фред пройде медогляд у Манчестері вже на наступному тижні
|Фред/ФК Шахтар
Манчестер Юнайтед виграв боротьбу за бразильського півзахисника Шахтаря Фреда.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
У стані манкуніанців переконані, що Фред стане гравцем Юнайтед вже на наступному тижні.
Вони займалися питанням переходу Фреда з січня після того, як його не зміг підписати Ман Сіті, пише sportarena.
Раніше повідомлялося скільки Юнайтед заплатить за бразильця.
Нагадаємо, що Тайсон і Фред дізналися свої номери в збірній Бразилії.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Футбол. Роналду залишить Мадрид
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій