Легендарного тренера виписали з лікарні
|Алекс Фергюсон
Легендарного тренера сера Алекса Фергюсона виписали з лікарні через місяць після госпіталізації
Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
Шотландець нарешті може повернутися до своїх близьких. Хоча ще в середині травня його виписали з відділення інтенсивної терапії, Фергюсон тривалий час перебував під пильним наглядом лікарів.
Тепер же в планах колишнього тренера - повернутися до звичних для себе результатам пошуку матчів Манчестер Юнайтед з трибуни Олд Траффорд. Сезон в англійській Прем'єр лізі розпочнеться в середині серпня.
У той же час шотландцеві, схоже, доведеться відмовитися від відвідувань поєдинків ЧС-2018, повідомляє sportarena.com.
Нагадаємо, що перше, про що запитав Фергюсон після виходу з коми - як зіграла команда сина.
Крім того, стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона.
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