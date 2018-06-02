Легендарного тренера виписали з лікарні

Алекс Фергюсон

Легендарного тренера сера Алекса Фергюсона виписали з лікарні через місяць після госпіталізації

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Шотландець нарешті може повернутися до своїх близьких. Хоча ще в середині травня його виписали з відділення інтенсивної терапії, Фергюсон тривалий час перебував під пильним наглядом лікарів.

Тепер же в планах колишнього тренера - повернутися до звичних для себе результатам пошуку матчів Манчестер Юнайтед з трибуни Олд Траффорд. Сезон в англійській Прем'єр лізі розпочнеться в середині серпня.

У той же час шотландцеві, схоже, доведеться відмовитися від відвідувань поєдинків ЧС-2018, повідомляє sportarena.com.

Нагадаємо, що перше, про що запитав Фергюсон після виходу з коми - як зіграла команда сина.

Крім того, стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона.

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