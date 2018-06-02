Нападник Шахтаря продовжить кар'єру в Бенфіці
|Факундо Феррейра/ФК Шахтар
Аргентинський форвард Шахтаря Факундо Феррейра стане гравцем Бенфіки із Лісабона.
Про це повідомляє Blog Ora Bolas.
В наступний понеділок Феррейра прилетить в Лісабон, після чого пройде медогляд і підпише чотирирічний контракт з Бенфікою.
Аргентинець вже погодив особистий контракт з орлами. Його зарплата в клубі складе 2,2 мільйона євро, а бонус за підписання контракту - 4 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що пропозиція підписати контракт Факундо отримав від іншого клубу - Спартака. Червоно-білі готові були платити аргентинцеві оклад в розмірі 5 мільйонів євро на рік.
В Бенфіку нападник перейде на правах вільного агента. Його договір з гірниками закінчується в кінці червня, повідомляє sportarena.com.
Нагадаємо, що головний скаут Бенфіки перейде в Шахтар.
Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря зворушливо попрощався з клубом.
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