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02.06.2018  10:20

Нападник Шахтаря продовжить кар'єру в Бенфіці

Факундо Феррейра/ФК Шахтар

Аргентинський форвард Шахтаря Факундо Феррейра стане гравцем Бенфіки із Лісабона.

Про це повідомляє Blog Ora Bolas.

В наступний понеділок Феррейра прилетить в Лісабон, після чого пройде медогляд і підпише чотирирічний контракт з Бенфікою.

Аргентинець вже погодив особистий контракт з орлами. Його зарплата в клубі складе 2,2 мільйона євро, а бонус за підписання контракту - 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що пропозиція підписати контракт Факундо отримав від іншого клубу - Спартака. Червоно-білі готові були платити аргентинцеві оклад в розмірі 5 мільйонів євро на рік.

В Бенфіку нападник перейде на правах вільного агента. Його договір з гірниками закінчується в кінці червня, повідомляє sportarena.com.

Нагадаємо, що головний скаут Бенфіки перейде в Шахтар.

Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря зворушливо попрощався з клубом.





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