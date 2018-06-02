НСК Олімпійський увійшов до числа елітних стадіонів Європи. ФОТО

НСК Олімпійський

УЄФА включило київський НСК Олімпійський в категорію "еліт" для європейських стадіонів.

Присутністю в даному елітному списку можуть пишатися лише 28 стадіонів Європи, а в Східній Європі подібний статус тільки у московських Лужників, повідомляє isport.ua.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, НСК Олімпійський приймав фінал Євро-2012, а також фінал Ліги чемпіонів 2018 року.