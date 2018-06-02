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412 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 10:31
НСК Олімпійський увійшов до числа елітних стадіонів Європи. ФОТО
|НСК Олімпійський
УЄФА включило київський НСК Олімпійський в категорію "еліт" для європейських стадіонів.
Присутністю в даному елітному списку можуть пишатися лише 28 стадіонів Європи, а в Східній Європі подібний статус тільки у московських Лужників, повідомляє isport.ua.
Раніше повідомлялося, що в УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, НСК Олімпійський приймав фінал Євро-2012, а також фінал Ліги чемпіонів 2018 року.
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